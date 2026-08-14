Festival Bien-être Renfo muscu Les Sources de Dieulefit Dieulefit
vendredi 14 août 2026 · Les Sources de Dieulefit · Dieulefit
Informations pratiques
Dieulefit
Festival Bien-être Renfo muscu
Les Sources de Dieulefit 1 Rue des Ecoles Dieulefit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 09:00:00
fin : 2026-08-14 10:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Renfo muscu avec Maya
Pensez à vos tapis !
Tisanes et thé glacé à disposition.
.
Les Sources de Dieulefit 1 Rue des Ecoles Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 22 86 45 bienetre26@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Strength Training with Maya
Don’t forget your mats!
Herbal teas and iced tea are available.
L’événement Festival Bien-être Renfo muscu Dieulefit a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
À voir aussi à Dieulefit (Drôme)
- projection série documentaire Biosphère du désert La Halle Dieulefit 14 août 2026
- Festival Bien-être Pilates Les Sources de Dieulefit Dieulefit 14 août 2026
- Cercle de silence pour la paix Devant l’hôpital de Dieulefit Dieulefit 14 août 2026
- Festival Bien-être Stretching Les Sources de Dieulefit Dieulefit 14 août 2026
- Festival Bien-être Voyage sonore Les Sources de Dieulefit Dieulefit 14 août 2026