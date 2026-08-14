Festival Bien-être Respiration Yogique Les Sources de Dieulefit Dieulefit

samedi 15 août 2026 · Les Sources de Dieulefit · Dieulefit

Informations pratiques

Dieulefit

Festival Bien-être Respiration Yogique

Les Sources de Dieulefit 1 Rue des Ecoles Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 08:30:00

fin : 2026-08-15 09:30:00

Date(s) :

2026-08-15

Respiration Yogique avec Sarah

Pensez à vos tapis !

Tisanes et thé glacé à disposition.

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Les Sources de Dieulefit 1 Rue des Ecoles Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 22 86 45 bienetre26@wanadoo.fr

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English :

Yogic Breathing with Sarah

Don’t forget your mats!

Herbal teas and iced tea are available.

L’événement Festival Bien-être Respiration Yogique Dieulefit a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux