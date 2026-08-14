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AGENDA · Dieulefit

Festival Bien-être Voyage sonore Les Sources de Dieulefit Dieulefit

vendredi 14 août 2026 · Les Sources de Dieulefit · Dieulefit

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Les Sources de Dieulefit
Adresse
1 Rue des Ecoles
Ville
26220 Dieulefit
Département
Drôme
Tarif

Dieulefit

Festival Bien-être Voyage sonore

Les Sources de Dieulefit 1 Rue des Ecoles Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 14:00:00
fin : 2026-08-14 15:00:00

Date(s) :
2026-08-14

Voyage sonore avec Emma
Pensez à vos tapis !
Tisanes et thé glacé à disposition.
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Les Sources de Dieulefit 1 Rue des Ecoles Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 22 86 45  bienetre26@wanadoo.fr

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English :

A Musical Journey with Emma
Don’t forget your mats!
Herbal teas and iced tea are available.

L’événement Festival Bien-être Voyage sonore Dieulefit a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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