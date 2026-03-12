Festival Bisou Espace Franquin Angoulême
jeudi 12 novembre 2026 · Espace Franquin · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Festival Bisou
Espace Franquin 1 boulevard Berthelot Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-12 21:00:00
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-12 2026-11-13 2026-11-14
Bisou, c’est une bulle électro libre, sensorielle et sincère, née pour bousculer, émerveiller et installer un vent d’impertinence bienvenu. Temps fort porté par La Nef, Bisou est plus qu’une série de concerts c’est l’occasion de lâcher prise.
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Espace Franquin 1 boulevard Berthelot Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 25 97 00 info@lanef-musiques.com
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English :
Bisou is a free, sensory and sincere electro bubble, born to shake things up, fill people with wonder and install a welcome wind of impertinence. A highlight of La Nef, Bisou is more than a series of concerts: it’s an opportunity to let go.
L’événement Festival Bisou Angoulême a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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