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Festival Boc’N’Geek Espace Bocapole Bressuire

Festival Boc’N’Geek Espace Bocapole Bressuire

Festival Boc’N’Geek Espace Bocapole Bressuire samedi 26 septembre 2026.

Lieu : Espace Bocapole

Adresse : Bocapole

Ville : 79300 Bressuire

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 26 septembre 2026

Fin : dimanche 27 septembre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Bressuire

Festival Boc’N’Geek

Espace Bocapole Bocapole Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Boc’N’Geek revient pour une troisième édition, toujours axée sur la pop culture, le cosplay avec des invités et des animations.   .

Espace Bocapole Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   bocngeek@horscadre.org

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English : Festival Boc’N’Geek

L’événement Festival Boc’N’Geek Bressuire a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Bocage Bressuirais

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