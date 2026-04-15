Festival Boc’N’Geek Espace Bocapole Bressuire
Festival Boc’N’Geek Espace Bocapole Bressuire samedi 26 septembre 2026.
Bressuire
Festival Boc’N’Geek
Espace Bocapole Bocapole Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Boc’N’Geek revient pour une troisième édition, toujours axée sur la pop culture, le cosplay avec des invités et des animations. .
Espace Bocapole Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine bocngeek@horscadre.org
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English : Festival Boc’N’Geek
L’événement Festival Boc’N’Geek Bressuire a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Bocage Bressuirais
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