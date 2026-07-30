FESTIVAL BRASS DANS LA GARONNE JARDIN DES PLANTES Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

FESTIVAL BRASS DANS LA GARONNE

JARDIN DES PLANTES 31 Allées Jules Guesde Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-18

(Re) découvrez l’univers fantastique des fanfares de rue d’ici et d’ailleurs !

Le Collectif Fanfarnaüm, association de fanfares de rue toulousaines, réunit ses membres pour organiser la 9e édition de son festival de fanfares. Cette année, le thème des Portées de Fanafares fera son apparition au Jardin des Plante. Et il promet de la hauteur et de la force !

Voici un petit florilège des fanfares participantes

– Trous Balourds

– Gimmick 5 Syndicate

– Mécanique des cuivres

– Frères Pouetards

– Fanfare des Étudiants toulousains

– Pêche Ô Boucan

– Pash Pash Orkestar

– Planplan

– Hit Micheline (Nantes)

– Dispers!on (Sud Bourgogne)

– Tropical Raclette (Marseille)

– Super Smash Brass (Lyon)

– Les chiens de la Brass (Paris)

– Samba Résille (Toulouse)

LE PROGRAMME !

Vendredi On embarque !

– 18h-00h (Jardin des Plantes) Fanfares en concert & interludes de ménestrelles

Buvette & restauration sur place

Samedi Escales improbables !

– 14h30-19h00 (Jardin des Plantes, Grand-Rond, Allées Jules-Guesde, centre-ville) fanfares en vadrouille et Fanfar’Vision

– 19h00-00h (Jardin des Plantes) Soirée concert en plein-air !

Buvette & restauration sur place

Dimanche Fanfares en vadrouille !

– Les fanfares apparaissent en centre-ville

Programme susceptible d’être modifié selon les conditions météorologiques.

Détails supplémentaires, infos, horaires et précisions sur le site internet du festival. .

JARDIN DES PLANTES 31 Allées Jules Guesde Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie contact@collectif-fanfarnaum.fr

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English :

(Re)discover the fantastic world of street brass bands from near and far!

L’événement FESTIVAL BRASS DANS LA GARONNE Toulouse a été mis à jour le 2026-07-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE