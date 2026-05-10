Festival Bretagne Autour du Monde Bâtiment à Modeler Rennes Dimanche 17 mai, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

L’association Maksim’art propose un atelier de danse et de musique anatoliennes. En parallèle de cette activité, l’association D’Ici ou D’Ailleurs propose une kermesse avec de grands jeux, ainsi qu’u…

**Dans le cadre de la fête de la Bretagne et Rennes au Pluriel,** l’association D’Ici ou D’Ailleurs et Maksim’art vour propose une après-midi de partage culturelle.

L’association Maksim’art propose un atelier de partage de danses et de musique anatolienne pour découvrir les rythmes et les danses traditionnels d’Anatolie à travers un moment convivial.

En parallèle, l’association D’Ici ou D’Ailleurs propose une kermesse avec de grands jeux et un atelier de contes et légendes racontés par les membres de l’association.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-17T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-17T19:00:00.000+02:00

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Bâtiment à Modeler 02 Rue André Trasbot 35000 Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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