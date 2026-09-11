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AGENDA · Saint-Brieuc

Festival Carnavalorock Salle de Robien Saint-Brieuc

vendredi 16 octobre 2026 · Salle de Robien · Saint-Brieuc

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Lieu
Salle de Robien
Adresse
1 Place Octave Brilleaud
Ville
22000 Saint-Brieuc
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Saint-Brieuc

Festival Carnavalorock

Salle de Robien 1 Place Octave Brilleaud Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-16

Le festival Carnavalorock fait son retour !
Programmation à venir.   .

Salle de Robien 1 Place Octave Brilleaud Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Festival Carnavalorock Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-03-30 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme

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