AGENDA · Saint-Brieuc
Festival Carnavalorock Salle de Robien Saint-Brieuc
vendredi 16 octobre 2026 · Salle de Robien · Saint-Brieuc
Informations pratiques
Saint-Brieuc
Festival Carnavalorock
Salle de Robien 1 Place Octave Brilleaud Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-16
Le festival Carnavalorock fait son retour !
Programmation à venir. .
Salle de Robien 1 Place Octave Brilleaud Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Festival Carnavalorock Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-03-30 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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