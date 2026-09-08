Festival CarréRond, La Ferme d’en Haut, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Festival CarréRond 3 et 4 octobre La Ferme d’en Haut Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T23:59:00+02:00

Fin : 2026-10-04T14:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:30:00+02:00

CarréRond organise un temps fort lectures, musique, théâtre, chant et jeux !

À CarréRond, la culture prend vie, les arts se rencontrent et les émotions se mêlent.

Durant deux jours, la Ferme d’en Haut devient le théâtre d’un festival où petits et grands pourront profiter d’une programmation variée et immersive proposée par les 5 associations qui forment le collectif CarréRond : spectacles, concerts, rétrospective d’expositions, ateliers et animations pour tous.

Tout au long de l’année, nous vous offrons des instants culturels uniques qui font vivre l’estaminet de la Ferme d’en Haut. Mais ce week-end, c’est une parenthèse exceptionnelle, un condensé de rencontres et de découvertes à savourer ensemble.

Samedi 3 octobre de 15h à minuit et dimanche 4 octobre de 14h à 18h15

Gratuit

https://www.helloasso.com/associations/association-carrerond/evenements/festival-carrerond-2026

La Ferme d’en Haut 268 rue Jules Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Flers Bourg Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-carrerond/evenements/festival-carrerond-2026 »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/association-carrerond/evenements/festival-carrerond-2026 »}]

Samedi 3 et dimanche 4 octobre 2026 à la Ferme d’en Haut

Service culture, mairie de Villeneuve d’ascq