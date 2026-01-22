Festival Céramique LH Fort de Tourneville Le Havre

Festival Céramique LH

Fort de Tourneville 55 Rue du 329ème RI Le Havre Seine-Maritime

Samedi 2026-06-27

2026-06-28

2026-06-27

S’émerveiller devant les productions, suivre une performance artistique, découvrir les gestes, mettre les mains dans la terre… Le Festival Céramique LH invite petits et grands à plonger dans le monde de la céramique au travers d’une programation variée et ludique !

Chaque année, le festival invitera des acteurs locaux (street artistes, professionnels de bouche,

musiciens…) pour compléter cette programmation festive.

Parmi les temps forts de cette première édition

Le samedi 27 juin

– Performance d’un artiste havrais. Décor en direct d’un vase en céramique par la technique du Sgraffito. Tombola pour remporter la pièce.

– Atelier modelage. Un atelier pour mettre les mains dans la terre, animé par les bénévoles de l’association (tout public).

– Démonstration de tournage par les Jeunes Talents.

– Vernissage. Moment d’échange en présence des administrations, élus et partenaires, des bénévoles et exposants.

Le dimanche 28 juin

– Atelier décor sur céramique Tout public. Initiation à la peinture sur céramique.

– Atelier modelage. Un atelier pour mettre les mains dans la terre, animé par les bénévoles de l’association (tout public).

– Démonstration de tournage. Démonstration de tournage par les Jeunes Talents. .

English : Festival Céramique LH

