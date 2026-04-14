FESTIVAL Champs Libres, 28410 Abondant, Abondant

FESTIVAL Champs Libres 14 – 17 mai 28410 Abondant Eure-et-Loir

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-14T18:00:00+02:00 – 2026-05-14T22:59:00+02:00

Fin : 2026-05-17T10:00:00+02:00 – 2026-05-17T19:00:00+02:00

C’est le printemps ! C’est Champs Libres#4 !

Ce festival de territoire est un évènement incontournable de la vie locale. Rendez-vous annuel, il se déroule toujours le week-end de l’ascension : cette année, du 14 au 17 mai. Véritable voyage artistique à travers l’Agglo du Pays de Dreux, il fera étape dans 6 communes et proposera 27 spectacles tout public. Découvrez le programme !

ETAPE 1 : ABONDANT – jeudi 14 mai

18h : Compagnie les Em.Portés – Fanfare

Champs libres laisse une place importante aux artistes amateurs pour exprimer leur passion ou faire leurs premiers pas scéniques. Venez vibrer avec eux ! La culture se vit avant tout ensemble !

18h15 : Compagnie les Em.Portés – Tous en selle

Avec les Em.Portés, il est question de vélo et de cirque. Mais pas seulement ! À chaque coup de pédale, à chaque prouesse acrobatique, la compagnie chartraine retracera l’histoire de ce moyen de déplacement doux, symbole d’émancipation et de liberté.

19h : Compagnie du Deuxième – Animaniversaire

Toute excuse est bonne pour se réunir, sabrer le champagne, manger un gâteau : anniversaire, décès, inauguration… En plus, les prestations sont de grandes qualités. Tout est fait maison ! Le personnel est à la hauteur, dévoué et à l’écoute… ou pas ! Ça donne envie !

20h : Le nouveau cirque d’avant – Branle bas de combat

Marcel et Paul ont posé leur chapiteau de cirque à ciel ouvert sur la place du village. Paul est un artiste et Marcel ne se laisse pas marcher sur les pieds ! Heureusement que la magie du cirque ravive les sourires et recolle les catastrophes.

21h : Compagnie Sapage Nocturne / Engrenage[s] – Le Bal des oiseaux

Bal immersif, musical et costumé. La costumerie Des habits et Vous sapera les invités au bal !

ETAPE 2 : LOUYE – vendredi 15 mai

15h : CDNO – Emilie Rousset – Alouettes – Pièce de champ

Entre nature et culture. Le champ devient une scène de théâtre. Des vies se racontent. La météo du moment apporte une part d’imprévus. Le spectacle finit par une déambulation et un temps d’échange autour de produits locaux. Réservation obligatoire : 02 37 42 60 18 ou billetterieatsp@dreux-agglomeration.fr

15h30 : Compagnie TEN – Johanna Levy – Un autre Jasmin

Danser pour ressentir. Pièce chorégraphique participative où le mouvement devient un lien d’amitié et de solidarité. Quel que soit votre niveau, les participants seront guidés en amont par Johanna Levy et Sara Orselli afin de créer un collectif, une énergie commune, un rituel joyeux et libérateur. Pour danser, inscrivez-vous : h.johns@dreux-agglomeration.fr

16h15 : Claire Ducreux – Fleurir les abîmes

C’est l’histoire dansée et mimée entre une femme et un arbre. Lui est sa colonne vertébrale, son confident, son inspiration. Elle est son rire, ses tremblements… Ensemble, ils forment une résistance pacifique face à une réalité en dégradation.

17h : Compagnie du Deuxième / CIRKATOMIK – La Quincaillerie Parpassanton

Cette quincaillerie est tenue par la famille Parpassanton, frères et sœur depuis 1936 ! Chez eux, tout est à vendre ! Autant d’objets pratiques, esthétiques et uniques tout comme ce commerce ambulant intemporel et insolite. Une famille pleine d’humour !

18h30 : Compagnie Astor et La Patronne (actions de médiation)

Aller au bal, ça se prépare ! Le collectif invite le public à s’approprier la danse, à créer du lien et célébrer la fête afin de communiquer cette joie de bouger pendant la soirée.

19h30 : Compagnie Astor et La Patronne – En bal et vous !

Une caravane-scène pop-up posée dans le bourg de Louye scintille ! Un orchestre électrisé en sort et revisite des tubes qui donnent envie d’entrer dans la danse. Ce bal populaire dépoussiéré rythmera la soirée avec humour, dérision et bienveillance.

ETAPE 3 : Marchezais – samedi 16 mai

15h : Compagnie Presque Siamoises – Carry-on

Ce spectacle participatif met en scène 10 paires de parents-enfants de l’Agglo du Pays de Dreux dans le but de conter, via des esquisses chorégraphiques travaillées en amont, les aventures diverses et singulières que sont d’être parents. Vous voulez y participer ? Contacter : h.barbé@dreux-agglomeration.fr

Dès 15h à 18h30 : Collectif Points de Suspension – La Kermesse Bim Bam Boum

Ce parcours artistique fait d’installations sonores, ludiques et interactives, est le lieu idéal pour se laisser aller à faire n’importe quoi avec ce qui nous tombe sous la main.

Le PianO du Lac – Le pianO-manège

Le PianO du Lac renoue avec la tradition du manège de rue qui fonctionne uniquement par la poussée humaine. Perché à 4 m de haut, un piano fait tourner au rythme de ses notes des nacelles-instruments mobiles. Il ne manque plus que les humains pour s’amuser et animer ce pianO-manège.

15h45 : Compagnie Tada-Chérie – Yellow Balloon

Contempler les vastes horizons de la Beauce sans bouger de Marchezais. Deux personnages et leurs ballons vont s’infiltrer dans un tableau-paysage. Ici, l’imaginaire est joyeux et jaune ! Un moment festif et partagé où le rythme s’invite dans les pieds et où le rêve est collectif.

16h30 : Paul Molina – Mouton noir

Paul est un footballeur freestyle et un artiste. Il a écouté sa voix intérieure et combiné ses deux passions avec brio pour nous conter son histoire singulière dans ce spectacle qui mêle théâtre, danse et acrobaties.

17h30 : Compagnies Les Sanglés & Corps en l’air – Gagarine is not dead

Sur le pas de tir, quatre cosmonautes peu communs s’apprêtent à écrire une nouvelle page de la conquête spatiale. Marchezais sera leur site de lancement pour une destination vers les étoiles. Pourvu que la machinerie tienne, que les trajectoires des portées acrobatiques soient validées !

La Chaussée d’Ivry – samedi 16 mai

Dès 20h – en continu : Compagnie Les Potes au feu

Ces bougistes-pyroplasticiens vous invitent à une promenade enflammée. Les bords de la Vesgre qui traverse La Chaussée-d’Ivry seront habillés de flammes dansantes pour une balade flamboyante, tout en poésie et hors du temps.

20h30 : Compagnie Transe Express – Les Pervenches

Une déambulation musicale orchestrée par une fanfare féminine et impertinente qui distille un groove jubilatoire. Avec l’énergie d’un bataillon de guerrières à baguettes et la sensibilité de poétesses à cordes vocales, elle embarque le public, font bouger les corps et agitent les esprits tout en donnant le sourire !

22h : Compagnie Remue Ménage – La Belle Illusion

Un ballet acrobatique pyrotechnique qui transporte le public dans une autre Belle époque où le temps s’efface, où la danse et le cirque l’emportent, où la beauté des numéros et la poésie des personnages charment le public.

ETAPE 4 : ÉCLUZELLES – dimanche 17 mai

10h : Compagnie Après l’Orage – L’Orée du réel

Une balade qui donne à voir la nature autrement. A la croisée de la danse, du théâtre et du cirque, L’Orée du réel, est cette frontière où les rêves se confrontent à la réalité. Une itinérance immersive en pleine nature et en soi-même.

Dès 10h30 : Björn Gottschall

Il n’est pas étonnant de croiser Björn, à vélo, avec un piano acoustique et mobile. Le jardin de la Maison des Espaces Naturels sera sa scène. Il y composera des parenthèses musicales poétiques, délicates, accessibles, et inspirée par l’environnement naturel et l’imprévu du moment. Un musicien qui crée la rencontre.

Dès 10h30, puis dès 14h : Slow Park

Même les escargots sont des artistes ! Entrez dans cette fête foraine miniature avec sa grande roue, ses montagnes russes, ses trapèzes… où des petites bêtes fragiles, tendrement indolents et baveusement attachantes s’y baladent à leur rythme et seront assistés par trois humains tantôt conteurs, tantôt machinos. Une belle invitation à la lenteur, à perdre votre temps !

Dès 14h : Compagnie Les frères Georges – Le Bato

Le capitaine du Bato embarquera les plus jeunes festivaliers pour une promenade nautique autour du plan d’eau ! Les passagers seront maîtres des conditions climatiques qu’ils veulent traverser, des oiseaux marins qu’ils veulent croiser… de leur aventure !

MÉZIÈRES-EN-DROUAIS – dimanche 17 mai

15h : Compagnie Furinkaï – Théâtre de l’entrouvert – Mizu

Mizu est un spectacle sur l’eau, incarné par une danseuse, une marionnette d’eau glacée et sa marionnettiste. Une magnifique et poétique métaphore sur l’imprévisibilité et la fugacité de la vie !

16h15 : Compagnie Benoit Charpe – Les Zèles d’Obus

Obus est un vagabond dandy maladroit qui a pour monture un monocycle et se jouant des limites. Une rencontre hasardeuse avec un insecte piquant l’entraine sur une scène originale, un trampoline. Une chasse au moustique rocambolesque, burlesque et semée de chutes, de cascades et de rebondissements s’engage.

17h15 : Collectif du Plateau – L’herbe est plus rose ici

Cinq circassiens déjantés sont les héros d’une BD grandeur nature. Leur monde est un quotidien cartoonesque et gentiment absurde où la logique et la grisaille n’existent pas. Aussi quand le monde extérieur se met à exister, ils se sentent en danger.

18h30 : Moustaches production – Tricot combo

Quatre compères chanteurs, musiciens et comédiens se sont donnés pour mission : trouver le meilleur public du monde. Ça ne peut être que les festivaliers de Champs Libres !

Les spectacles sont gratuits. Petite restauration et bar sur place. Recommandation : Pensez à adapter vos vêtements et chaussures selon les conditions climatiques, le type de spectacle, l’heure et le lieu. Toutes les infos sur latelier-a-spectacle.com

Bon festival dans l’Agglo du Pays de Dreux !

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Ce festival de territoire est un évènement incontournable. Rendez-vous annuel, toujours le week-end de l’ascension : (14 au 17 mai), il fera étape dans 6 communes et proposera 27 spectacles. festival férié

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