Festival Champs Libres Abondant

Festival Champs Libres

communes de l’Agglo du Pays de Dreux Abondant Eure-et-Loir

Gratuit

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-17

2026-05-14

4 jours de festivités sur le territoire de l’Agglo du Pays de Dreux, des spectacles gratuits, et en plein air.

Chaque jour, des spectacles d’arts de la rue, de cirque, de musique et de danse, pour le bonheur de tous, vous attendent dans des sites remarquables qu’ils soient paysagés ou historiques. De plus, les associations et habitants vont vous proposer des animations à partager.

Bar et restauration possible sur place.

Organisé par l’Atelier à spectacle, Scène conventionnée d’Intérêt national de l’Agglo du Pays de Dreux (Vernouillet-28), ce festival se déroule tous les ans, pendant le week-end de l’Ascension. .

communes de l’Agglo du Pays de Dreux Abondant 28410 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 42 60 18 billetterieatsp@dreux-agglomeration.fr

English :

4 days of festivities in the Agglo du Pays de Dreux area, with free, open-air shows.

