Les échappées à vélo La Nature Royale au fil de l’Eure Abondant

Les échappées à vélo La Nature Royale au fil de l’Eure

Pavillon de chasse Abondant Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Profitez d’une balade historique à la rencontre des monuments emblématiques de la Vallée de l’Eure. 5 châteaux et 1 abbaye vous seront présentés le temps d’une balade de 15 km pour VTC et VTT entre la Voie Verte de

l’Eure et la Forêt domaniale de Dreux.

Prévoir VTC ou VTT en bon état de fonctionnement.

Intervenant Office de tourisme

Tarif 5€/pers. (gratuit de 12 ans)

RDV à 13h45 au Pavillon de chasse, D928, 28410 Abondant 5 .

Pavillon de chasse Abondant 28410 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contact-ot@dreux-agglomeration.fr

English :

Enjoy a historical tour of the Eure Valley?s most emblematic monuments. 5 castles and 1 abbey will be presented to you during a 15-km ride for mountain bikes between the Voie Verte de l’Eure and the Forêt domaniale de Dreux

de l'Eure and the Forêt domaniale de Dreux.

