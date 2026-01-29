Les échappées à vélo La Nature Royale au fil de l’Eure Abondant
Les échappées à vélo La Nature Royale au fil de l’Eure Abondant samedi 16 mai 2026.
Les échappées à vélo La Nature Royale au fil de l’Eure
Pavillon de chasse Abondant Eure-et-Loir
Tarif : 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date et horaire :
Début : 2026-05-16 14:00:00
fin : 2026-05-16
Date :
2026-05-16
Profitez d’une balade historique à la rencontre des monuments emblématiques de la Vallée de l’Eure. 5 châteaux et 1 abbaye vous seront présentés le temps d’une balade de 15 km pour VTC et VTT entre la Voie Verte de
l’Eure et la Forêt domaniale de Dreux.
Prévoir VTC ou VTT en bon état de fonctionnement.
Intervenant Office de tourisme
Tarif 5€/pers. (gratuit de 12 ans)
RDV à 13h45 au Pavillon de chasse, D928, 28410 Abondant 5 .
Pavillon de chasse Abondant 28410 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contact-ot@dreux-agglomeration.fr
English :
Enjoy a historical tour of the Eure Valley?s most emblematic monuments. 5 castles and 1 abbey will be presented to you during a 15-km ride for mountain bikes between the Voie Verte de l’Eure and the Forêt domaniale de Dreux
de l’Eure and the Forêt domaniale de Dreux.
