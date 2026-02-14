Les Echappées à vélo : Nature Royale au fil de l’Eure, Pavillon de Chasse, Abondant

Les Echappées à vélo : Nature Royale au fil de l’Eure Samedi 16 mai, 14h00 Pavillon de Chasse Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T14:00:00+02:00 – 2026-05-16T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-16T14:00:00+02:00 – 2026-05-16T17:00:00+02:00

Profitez d’une balade historique à la rencontre des monuments emblématiques de la Vallée de l’Eure. 5 châteaux et 1 abbaye vous seront présentés le temps d’une balade de 15 km pour VTC et VTT entre la Voie Verte de l’Eure et la Forêt domaniale de Dreux.

Prévoir VTC ou VTT en bon état de fonctionnement.

Intervenant : Office de tourisme

Tarif 5€/pers. (gratuit – de 12 ans)

RDV à 13h45 au Pavillon de chasse, D928, 28410 Abondant

Pavillon de Chasse D928 – Abondant Abondant 28410 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.ot-dreux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0237460173 »}]

Balade historique à la rencontre des monuments emblématiques de la Vallée de l’Eure.

Agglo du Pays de Dreux