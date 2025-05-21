Festival Chansons d’automne Place Notre-Dame Arbois
Festival Chansons d’automne Place Notre-Dame Arbois samedi 14 novembre 2026.
Arbois
Festival Chansons d’automne
Place Notre-Dame Espace Pasteur Arbois Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14
fin : 2026-11-15
Date(s) :
2026-11-14
Festival de musique
Concerts.
Programme 2026 en préparation
Organisateur: Oreilles en fête .
Place Notre-Dame Espace Pasteur Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 49 62 12 contact@oreille-en-fete.fr
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English : Festival Chansons d’automne
L’événement Festival Chansons d’automne Arbois a été mis à jour le 2026-05-08 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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