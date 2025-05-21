Festival Chansons d’automne Place Notre-Dame Arbois

Arbois

Festival Chansons d’automne

Place Notre-Dame Espace Pasteur Arbois Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-14

Festival de musique

Concerts.

Programme 2026 en préparation

Organisateur: Oreilles en fête .

Place Notre-Dame Espace Pasteur Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 49 62 12 contact@oreille-en-fete.fr

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English : Festival Chansons d’automne

L’événement Festival Chansons d’automne Arbois a été mis à jour le 2026-05-08 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA