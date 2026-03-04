FESTIVAL CINE PALESTINE, Cinéma L’Autan, Ramonville-Saint-Agne

FESTIVAL CINE PALESTINE Mercredi 11 mars, 20h30 Cinéma L’Autan Haute-Garonne

Début : 2026-03-11T20:30:00+01:00 – 2026-03-11T22:00:00+01:00

Fin : 2026-03-11T20:30:00+01:00 – 2026-03-11T22:00:00+01:00

Sami, 12 ans, est obnubilé par la recherche de son insaisissable pigeon voyageur à travers les territoires palestiniens. Persuadé que l’oiseau est retourné sur son lieu d’origine, Sami entame un périple le conduisant de son camp de réfugiés près du mur de séparation jusqu’à Haïfa.

Chemin faisant, il convainc son oncle et sa cousine de l’accompagner, passe la ligne « verte », entre à Jérusalem et rencontre d’autres Palestiniens. Peu importe le pigeon finalement, ce voyage apporte espoir et assurance, que l’envol du pigeon symbolise.

Le film sera présenté et accompagné par le festival Ciné Palestine.

Cinéma L'Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie 05 61 73 89 03 http://lautan.cine.allocine.fr/ https://fr-fr.facebook.com/CinemaAutanRamonvilleStAgne/ Ce cinéma associatif équipé pour des projections en 3D propose des films grand public et des documentaires.

« , « type »: « video », « title »: « Songe Bande-annonce VO STFR », « provider_name »: « AlloCinu00e9 », « thumbnail_url »: « https://fr.web.img6.acsta.net/img/3c/c4/3cc44ab7c25b4aca471c16e570e0b91f.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « http://player.allocine.fr/20617774.html », « thumbnail_height »: 540}, « link »: « https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=20617774&cfilm=1000017435.html »}] Ce cinéma associatif équipé pour des projections en 3D propose des films grand public et des documentaires.

Songe (Passing dreams), un film de Rashid Masharawi