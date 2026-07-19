Festival Ciné-Voisin.es: Allons Enfants entre dans la danse à la cabane Davout ! Cabane Davout Paris
vendredi 24 juillet 2026 · Cabane Davout · Paris
Informations pratiques
Chaque soirée se déroule en 2 temps
- À 20 h : Buffet participatif (apportez quelque chose à partager)
- À 21 h 30 : Projection de ALLONS-ENFANTS
ALLONS ENFANTS suit le parcours de jeunes danseur·ses qui trouvent dans le hip-hop un espace pour s’affirmer, grandir et inventer leur avenir. Une caméra au plus près de leurs vies, dans une ode vibrante à la jeunesse, à la persévérance et au pouvoir émancipateur de la culture.
Le vendredi 24 juillet 2026
de 20h00 à 23h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-24T23:00:00+02:00
fin : 2026-07-25T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-24T20:00:00+02:00_2026-07-24T23:30:00+02:00
Cabane Davout 35, boulevard Davout 75020 La projection aura lieu dans le jardin de la CabaneParis
https://www.cine-voisins.fr/ contact@lafabriquedocumentaire.fr
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