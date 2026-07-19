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Festival Ciné-Voisin.es: Allons Enfants entre dans la danse à la cabane Davout ! Cabane Davout Paris

vendredi 24 juillet 2026 · Cabane Davout · Paris

Festival Ciné-Voisin.es: Allons Enfants entre dans la danse à la cabane Davout ! Cabane Davout Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Lieu
Cabane Davout
Adresse
35, boulevard Davout
Ville
75020 Paris
Département
Paris

Chaque soirée se déroule en 2 temps

  • À 20 h : Buffet participatif (apportez quelque chose à partager)
  • À 21 h 30 : Projection de ALLONS-ENFANTS

ALLONS ENFANTS suit le parcours de jeunes danseur·ses qui trouvent dans le hip-hop un espace pour s’affirmer, grandir et inventer leur avenir. Une caméra au plus près de leurs vies, dans une ode vibrante à la jeunesse, à la persévérance et au pouvoir émancipateur de la culture.
Le vendredi 24 juillet 2026
de 20h00 à 23h30
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-24T23:00:00+02:00
fin : 2026-07-25T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-24T20:00:00+02:00_2026-07-24T23:30:00+02:00

Cabane Davout 35, boulevard Davout  75020 La projection aura lieu dans le jardin de la CabaneParis
https://www.cine-voisins.fr/ contact@lafabriquedocumentaire.fr


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