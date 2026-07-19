Festival Ciné-Voisin.es: Aya de Yopougon s’installe dans le 13e ! Place du docteur Yersin Paris

Informations pratiques

Chaque soirée se déroule en 2 temps

À 20 h : Buffet participatif (apportez quelque chose à partager)

À 21 h 30 : Projection de AYA DE YOPOUGON

À Abidjan, dans le quartier populaire de Yopougon, Aya et ses amies naviguent entre études, amours, ambitions et vie de famille. Avec humour et tendresse, AYA DE YOPOUGON brosse le portrait d’une jeunesse ivoirienne libre, inventive et résolument moderne.

Le jeudi 30 juillet 2026

de 20h00 à 23h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-30T23:00:00+02:00

fin : 2026-07-31T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-30T20:00:00+02:00_2026-07-30T23:30:00+02:00

Place du docteur Yersin Place du Docteur Yersin 75013 Paris

https://www.cine-voisins.fr/ contact@lafabriquedocumentaire.fr



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