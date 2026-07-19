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Festival Ciné-Voisin.es: Aya de Yopougon s’installe dans le 13e ! Place du docteur Yersin Paris

jeudi 30 juillet 2026 · Place du docteur Yersin · Paris

Festival Ciné-Voisin.es: Aya de Yopougon s’installe dans le 13e ! Place du docteur Yersin Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Lieu
Place du docteur Yersin
Adresse
Place du Docteur Yersin
Ville
75013 Paris
Département
Paris

Chaque soirée se déroule en 2 temps

  • À 20 h : Buffet participatif (apportez quelque chose à partager)
  • À 21 h 30 : Projection de AYA DE YOPOUGON

À Abidjan, dans le quartier populaire de Yopougon, Aya et ses amies naviguent entre études, amours, ambitions et vie de famille. Avec humour et tendresse, AYA DE YOPOUGON brosse le portrait d’une jeunesse ivoirienne libre, inventive et résolument moderne.
Le jeudi 30 juillet 2026
de 20h00 à 23h30
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-30T23:00:00+02:00
fin : 2026-07-31T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-30T20:00:00+02:00_2026-07-30T23:30:00+02:00

Place du docteur Yersin Place du Docteur Yersin  75013 Paris
https://www.cine-voisins.fr/ contact@lafabriquedocumentaire.fr


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