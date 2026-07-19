Festival Ciné-Voisin.es: Lumumba fait son entrée place Mouraud ! Place Mouraud Paris
jeudi 23 juillet 2026 · Place Mouraud · Paris
Informations pratiques
Chaque soirée se déroule en 2 temps
- À 20 h : Buffet participatif (apportez quelque chose à partager)
- À 21 h 30 : Projection de LUMUMBA
Avec LUMUMBA, Raoul Peck retrace le destin fulgurant de cette figure majeure du XXe siècle. Plus de soixante ans après les indépendances africaines, son combat continue d’interroger les rapports de domination, la mémoire coloniale et les aspirations à l’autodétermination.
Le jeudi 23 juillet 2026
de 20h00 à 23h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-23T23:00:00+02:00
fin : 2026-07-24T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-23T20:00:00+02:00_2026-07-23T23:30:00+02:00
Place Mouraud 15, rue Mouraud 75020 En face du Centre Wangari MaathaiParis
https://www.cine-voisins.fr/ contact@lafabriquedocumentaire.fr
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