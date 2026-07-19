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Festival Ciné-Voisin.es: Lumumba fait son entrée place Mouraud ! Place Mouraud Paris

jeudi 23 juillet 2026 · Place Mouraud · Paris

Festival Ciné-Voisin.es: Lumumba fait son entrée place Mouraud ! Place Mouraud Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Lieu
Place Mouraud
Adresse
15, rue Mouraud
Ville
75020 Paris
Département
Paris

Chaque soirée se déroule en 2 temps

  • À 20 h : Buffet participatif (apportez quelque chose à partager)
  • À 21 h 30 : Projection de LUMUMBA

Avec LUMUMBA, Raoul Peck retrace le destin fulgurant de cette figure majeure du XXe siècle. Plus de soixante ans après les indépendances africaines, son combat continue d’interroger les rapports de domination, la mémoire coloniale et les aspirations à l’autodétermination.
Le jeudi 23 juillet 2026
de 20h00 à 23h30
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-23T23:00:00+02:00
fin : 2026-07-24T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-23T20:00:00+02:00_2026-07-23T23:30:00+02:00

Place Mouraud 15, rue Mouraud  75020 En face du Centre Wangari MaathaiParis
https://www.cine-voisins.fr/ contact@lafabriquedocumentaire.fr


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