Festival Ciné-Voisin.es : Toni débarque avenue Lamoricière ! Ecole élémentaire Lamoricière (école B) PARIS

Informations pratiques

Chaque soirée se déroule en 2 temps

À 20 h : Buffet participatif (apportez quelque chose à partager)

À 21 h 30 : Projection de TONI

Un ouvrier italien vient chercher une vie meilleure dans le sud de la France. Considéré comme l’un des premiers films français à placer un immigré au cœur de son récit, TONI témoigne, avec une profonde humanité, des réalités de l’exil, du travail et de l’intégration.

Le vendredi 31 juillet 2026

de 20h00 à 23h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-31T23:00:00+02:00

fin : 2026-08-01T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-31T20:00:00+02:00_2026-07-31T23:30:00+02:00

Ecole élémentaire Lamoricière (école B) 8, avenue Lamoricière 75012 PARIS

https://www.cine-voisins.fr/ contact@lafabriquedocumentaire.fr



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