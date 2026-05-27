Festival CinéPride 2026 Cinéma Katorza Nantes
Festival CinéPride 2026 Cinéma Katorza Nantes mardi 23 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-23 –
Gratuit : non Tout public
Unique en ses genres, CinéPride se donne pour objectif de rendre accessible à toutes et tous le meilleur du cinéma LGBTQIA+ de France et d’ailleurs.Au programme : des films inédits, des avant-premières, des invité.es, notre grande soirée courts métrages, Chroniques Lesbiennes III, des pépites des quatre coins du monde et quelques surprises cannoises !???? Programmation à venir
Cinéma Katorza Centre-ville Nantes 44000
02 51 84 90 60 https://nantes.katorza.fr/ https://www.festivalcinepride.com/evenement/22e-festival-cinepride/
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