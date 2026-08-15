AGENDA · Toulouse
FESTIVAL CINESPAÑA Toulouse
vendredi 2 octobre 2026 · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
FESTIVAL CINESPAÑA
DIVERS LIEUX Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-02
Le cinéma espagnol et portugais s’invite à Toulouse !
Programmation à venir. .
DIVERS LIEUX Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 12 12 20 contact@cinespagnol.com
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English :
Spanish and Portuguese cinema in Toulouse!
L’événement FESTIVAL CINESPAÑA Toulouse a été mis à jour le 2026-08-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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