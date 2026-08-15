UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Toulouse

FESTIVAL CINESPAÑA Toulouse

vendredi 2 octobre 2026 · Toulouse

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Adresse
DIVERS LIEUX
Ville
31000 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
Tarif de base plein tarif

Toulouse

FESTIVAL CINESPAÑA

DIVERS LIEUX Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-02

Le cinéma espagnol et portugais s’invite à Toulouse !
Programmation à venir.   .

DIVERS LIEUX Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 12 12 20  contact@cinespagnol.com

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English :

Spanish and Portuguese cinema in Toulouse!

L’événement FESTIVAL CINESPAÑA Toulouse a été mis à jour le 2026-08-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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