Festival Circa Écritures croisées cirque et cabaret Parc Endoumingue Auch

Informations pratiques

Auch

Festival Circa Écritures croisées cirque et cabaret

Parc Endoumingue Chapiteau Endoumingue Auch Gers

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-17

Venez vivre ce 39e festival du cirque actuel !

En salle, sous chapiteau ou dans l’espace public, une vingtaine de spectacles vous attendent, mettant à l’honneur compagnies, artistes et écoles de cirque français.es ou internationaux.ales !

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Parc Endoumingue Chapiteau Endoumingue Auch 32000 Gers Occitanie +33 5 62 61 65 00 billetterie@circa.auch.fr

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English :

Come experience this 39th contemporary circus festival!

Whether in theaters, under the big top, or in public spaces, around twenty shows await you, showcasing French and international circus companies, artists, and schools!

L’événement Festival Circa Écritures croisées cirque et cabaret Auch a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Grand Auch Coeur de Gascogne