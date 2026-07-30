Festival Classic Au Jazz, Schubert/Cavanna (2) Les Vernets Dieulefit

Informations pratiques

Dieulefit

Festival Classic Au Jazz, Schubert/Cavanna (2)

Les Vernets Les Vernets Ch de l Bicoque Dieulefit Drôme

Tarif : – – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 20:30:00

fin : 2026-08-09 21:30:00

Date(s) :

2026-08-09

LIEDER DE FRANZ SCHUBERT VERSUS CAVANNA

Version pour

Accordeon Pascal Contet

Soprano Julie Cherrier Hoffmann

Violon Saskia Lethiec

Violoncelle David Louwerse

.

Les Vernets Les Vernets Ch de l Bicoque Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 72 93 95 classicarpa26@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

FRANZ SCHUBERT’S LIEDER VERSUS CAVANNA

Arrangement for:

Accordion: Pascal Contet

Soprano: Julie Cherrier Hoffmann

Violin: Saskia Lethiec

Cello: David Louwerse

L’événement Festival Classic Au Jazz, Schubert/Cavanna (2) Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux