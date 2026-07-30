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AGENDA · Dieulefit

Festival Classic Au Jazz, Schubert/Cavanna (2) Les Vernets Dieulefit

dimanche 9 août 2026 · Les Vernets · Dieulefit

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Les Vernets
Adresse
Les Vernets Ch de l Bicoque
Ville
26220 Dieulefit
Département
Drôme
Tarif
20

Dieulefit

Festival Classic Au Jazz, Schubert/Cavanna (2)

Les Vernets Les Vernets Ch de l Bicoque Dieulefit Drôme

Tarif : – – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 20:30:00
fin : 2026-08-09 21:30:00

Date(s) :
2026-08-09

LIEDER DE FRANZ SCHUBERT VERSUS CAVANNA
Version pour
Accordeon Pascal Contet
Soprano Julie Cherrier Hoffmann
Violon Saskia Lethiec
Violoncelle David Louwerse
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Les Vernets Les Vernets Ch de l Bicoque Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 72 93 95  classicarpa26@orange.fr

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English :

FRANZ SCHUBERT’S LIEDER VERSUS CAVANNA
Arrangement for:
Accordion: Pascal Contet
Soprano: Julie Cherrier Hoffmann
Violin: Saskia Lethiec
Cello: David Louwerse

L’événement Festival Classic Au Jazz, Schubert/Cavanna (2) Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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