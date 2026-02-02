Festival Cognac Blues Passions | Ben Harper & the Innocent Criminals, Curtis Harding Jardin Public Cognac
Festival Cognac Blues Passions | Ben Harper & the Innocent Criminals, Curtis Harding Jardin Public Cognac samedi 4 juillet 2026.
Festival Cognac Blues Passions | Ben Harper & the Innocent Criminals, Curtis Harding
Jardin Public Boulevard Denfert Rochereau Cognac Charente
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
moins de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Du 1er au 4 juillet 2026, le festival Cognac Blues Passions vous invite pour sa 33ème édition ! Venez vivre une semaine de Blues à Cognac.
Le 4 juillet 2026, rendez-vous au jardin public de Cognac avec Ben Harper & the Innocent Criminals et Curtis Harding
.
Jardin Public Boulevard Denfert Rochereau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 11 81
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Cognac Blues Passions | Ben Harper & the Innocent Criminals, Curtis Harding
From 1 to 4 July 2026, the Cognac Blues Passions festival invites you to its 33rd edition! Come and experience a week of Blues in Cognac.
On 4 July 2026, meet Ben Harper & the Innocent Criminals and Curtis Hardingc in Cognac’s public gardens…
L’événement Festival Cognac Blues Passions | Ben Harper & the Innocent Criminals, Curtis Harding Cognac a été mis à jour le 2026-02-02 par Destination Cognac