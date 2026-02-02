Festival Cognac Blues Passions | Jean-Louis Aubert, Theo Charaf Jardin Public Cognac

Festival Cognac Blues Passions | Jean-Louis Aubert, Theo Charaf

Jardin Public Boulevard Denfert Rochereau Cognac Charente

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 19:00:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Du 2 au 5 juillet 2025, le festival Cognac Blues Passions vous invite pour sa 32ème édition ! Venez vivre une semaine de Blues à Cognac.

Le 2 juillet 2026, rendez-vous au jardin public de Cognac avec Jean-Louis Aubert et Theo Charaf

.

Jardin Public Boulevard Denfert Rochereau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 11 81

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Cognac Blues Passions | Jean-Louis Aubert, Theo Charaf

From 2 to 5 July 2025, the Cognac Blues Passions festival invites you to its 32nd edition! Come and experience a week of Blues in Cognac.

On 2 July 2026, join Jean-Louis Aubert and Theo Charaf in Cognac’s public gardens…

L’événement Festival Cognac Blues Passions | Jean-Louis Aubert, Theo Charaf Cognac a été mis à jour le 2026-02-02 par Destination Cognac