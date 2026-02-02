Festival Cognac Blues Passions | Jean-Louis Aubert, Theo Charaf Jardin Public Cognac
Festival Cognac Blues Passions | Jean-Louis Aubert, Theo Charaf Jardin Public Cognac jeudi 2 juillet 2026.
Jardin Public Boulevard Denfert Rochereau Cognac Charente
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2026-07-02 19:00:00
fin : 2026-07-02
2026-07-02
Du 2 au 5 juillet 2025, le festival Cognac Blues Passions vous invite pour sa 32ème édition ! Venez vivre une semaine de Blues à Cognac.
Le 2 juillet 2026, rendez-vous au jardin public de Cognac avec Jean-Louis Aubert et Theo Charaf
Jardin Public Boulevard Denfert Rochereau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 11 81
English : Festival Cognac Blues Passions | Jean-Louis Aubert, Theo Charaf
From 2 to 5 July 2025, the Cognac Blues Passions festival invites you to its 32nd edition! Come and experience a week of Blues in Cognac.
On 2 July 2026, join Jean-Louis Aubert and Theo Charaf in Cognac’s public gardens…
