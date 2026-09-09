Festival Connect, Square Dom Bedos, Bordeaux

Informations pratiques

Festival Connect 24 – 27 septembre Square Dom Bedos Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T09:30:00+02:00 – 2026-09-24T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-27T10:00:00+02:00 – 2026-09-27T20:00:00+02:00

Connect est un festival international consacré à la culture skate et à son rapport à l’urbanisme, mettant en avant ses aspects culturels et artistiques.

Expositions, conférences, avant premières, ateliers, concerts, sculptures skateables et sessions en ville seront à l’honneur lors de la première édition du festival Connect cet automne à Bordeaux, avec la présence de figures internationales de la culture Skate, d’activistes, d’académiciens et de professionnels de différents univers, appuyant la démarche significative d’intégration du Skateboard au développement urbain de la Ville de Bordeaux.

Square Dom Bedos Rue Jacques D’Welles, 33800 Bordeaux, France Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine

Festival de Skaturbanisme Connect du 24 au 27 septembre 2026 au Square Dom Bedos à Bordeaux.