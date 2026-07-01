Festival connexion – Soins individuel en continu, L’autre Paradis, Poligny

Informations pratiques

Festival connexion – Soins individuel en continu Samedi 4 juillet, 10h00 L’autre Paradis Seine-et-Marne

10€ (pass concert, jardin)

25€ (pass concert, jardin, 22 ateliers)

gratuit pour les enfantshttps

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T10:00:00+02:00 – 2026-07-04T21:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T10:00:00+02:00 – 2026-07-04T21:00:00+02:00

>Massage assis et massage du visage (Franck, 2 mainsici&maintenant) petite plage

>Ventouse et neddling (Bryan Azpurua) temple

>Shiatsu (Robin Moss, Temenos santé) maison

>Découverte du serrage avec le Rebozo (Justine Doula Louve) rdv à la plage, l’après midi

>Tarot, annales akashiques et peinture corporelle (Mariana Barros) pelouse du temple

>Pajelança: Soin chamanique brésilien (Rosieli Leal) rdv au belvédère

L’autre Paradis 77167 Poligny Poligny 77167 Seine-et-Marne Île-de-France 07 81 34 68 19 http://lautreparadis.life [{« type »: « email », « value »: « contact@lautreparadis.life »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/l-autre-paradis/evenements/pass-festival-connexion-2 »}] L’autre paradis est un parc paysagé aux allures de jardin méditatif, perché sur un coteaux forestier de la forêt de Poligny qui jouxte la forêt de Fontainebleau. Il a été crée à partir 1967 par le pianiste et chanteur Yvon Gaudin et sa maman Louise Huon.

Ensemble ils ont réalisé l’œuvre d’une vie: un petit paradis composé de 2 bassins aux nymphéas, 7 ponts japonais, 4 cascades, 2 petits belvédères, nombreuses vasques, bancs de grès, d’un petit bois, d’un dédale d’allées bordées de grands buis, de conifères et d’arbustes à feuilles persistantes, de nombreux rochers de grès gris et roses, de petites plages… Le tout sur une surface totale d’une demi hectare. Les essences choisies (bambous noirs et verts, arbres à perruque, buis, conifères, feuillus variés, massifs de bruyères, lavandes, rosiers, grimpantes) offrent à toutes saisons une composition végétale panachée.

Le lieu est d’une grande richesse en terme de biodiversité: crapauds accoucheurs, grenouilles, couleuvres, chats sylvestres, martins pêcheurs, héron, poissons, chauve souris, libellules, mésanges, sitelles, tourterelles, passereaux, buses et chouettes venues de la forêt se situant juste au dessus du jardin.

Nous l’entretenons avec des procédés écologiques (compost, traitements naturels, abris et nichoirs et réserve d’eau pour la faune, récupération des eaux de pluie.)

Depuis notre acquisition de ce lieu, nous souhaitons remettre en valeur et protéger ce sanctuaire naturel, nous avons introduit de nouvelles essences, ainsi que des fruitiers et fait du lieu un refuge LPO (protection des oiseaux et biodiversité).

Nous y organisons régulièrement des concerts de musique douce, des séances de yoga et des expositions.

En effet le faire partager au public, nous semble important car il apporte un vrai bien-être aux personnes qui ont l’occasion de s’y immerger. Le 1er juillet 20€, autres jours entrée libre sur rdv

Une journée de connexion à soi, aux autres et à la nature dans un jardin enchanteur. 22 ateliers et 14 artistes et créateurs, 7 praticiens en massage et soins, CONCERTS (L’Afrique à l’honneur) festival yoga

DR