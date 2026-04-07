La Montaine fête l’été Grande Rue Poligny

Poligny

La Montaine fête l’été

Grande Rue Cour de la mairie Poligny Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:30:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Concert de l’été de l’orchestre d’harmonie

La Montaine .

Grande Rue Cour de la mairie Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 40 66 14 association.montaine@gmail.com

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English : La Montaine fête l’été

L’événement La Montaine fête l’été Poligny a été mis à jour le 2026-04-07 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA