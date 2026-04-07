Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

La Montaine fête l’été Grande Rue Poligny

La Montaine fête l’été Grande Rue Poligny vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Grande Rue

Adresse : Cour de la mairie

Ville : 39800 Poligny

Département : Jura

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Poligny

La Montaine fête l’été

Grande Rue Cour de la mairie Poligny Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:30:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Concert de l’été de l’orchestre d’harmonie
La Montaine   .

Grande Rue Cour de la mairie Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 40 66 14  association.montaine@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Montaine fête l’été

L’événement La Montaine fête l’été Poligny a été mis à jour le 2026-04-07 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

À voir aussi à Poligny (Jura)