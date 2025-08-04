Partie Petites Marnes Poligny
Partie Petites Marnes Poligny jeudi 2 juillet 2026.
Partie
Petites Marnes Domaine Noir Poligny Jura
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 20:30:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Théâtre À partir de 11 ans 1 h
Compagnie La Base
1914-1918.
Pris dans les rouages de la broyeuse idéologique des discours officiels, que reste-t-il de celui qui se voit partir à la guerre ? Que peut-on encore écouter de soi et du monde, à l’orée d’une mythologie patriotique qui ne laisse aucune place au doute ?
Une rencontre singulière entre interprétation théâtrale et création sonore invite le public à s’engager pour devenir acteur de l’histoire…
Partie raconte l’histoire de Louis, jeune crieur de Paris issu des quartiers populaires et mobilisé en
1914. La pièce est conçue comme un échange épistolaire entre Louis, parti au front, et sa mère Eliane.
Texte, mise en scène et scénographie Tamara Al Saadi
Avec Justine Bachelet, Eléonore Mallo, Barbara Atlan et Jennifer Montesantos
Création sonore Eléonore Mallo
Lumières, scénographie et conception technique Jennifer Montesantos
Costumes Pétronille Salomé
Regard chorégraphique Sonia Al Khadir
Direction de production Elsa Brès
Production et relations publiques Coline Bec
En cas de pluie, repli Salle des Fête de Poligny
Mi-Scène .
Petites Marnes Domaine Noir Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 11 39 administration@mi-scene.fr
