Partie Petites Marnes Poligny

Partie

Petites Marnes Domaine Noir Poligny Jura

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : 2026-07-02 20:30:00

Début : 2026-07-02 20:30:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Théâtre À partir de 11 ans 1 h

Compagnie La Base

1914-1918.

Pris dans les rouages de la broyeuse idéologique des discours officiels, que reste-t-il de celui qui se voit partir à la guerre ? Que peut-on encore écouter de soi et du monde, à l’orée d’une mythologie patriotique qui ne laisse aucune place au doute ?

Une rencontre singulière entre interprétation théâtrale et création sonore invite le public à s’engager pour devenir acteur de l’histoire…

Partie raconte l’histoire de Louis, jeune crieur de Paris issu des quartiers populaires et mobilisé en

1914. La pièce est conçue comme un échange épistolaire entre Louis, parti au front, et sa mère Eliane.

Texte, mise en scène et scénographie Tamara Al Saadi

Avec Justine Bachelet, Eléonore Mallo, Barbara Atlan et Jennifer Montesantos

Création sonore Eléonore Mallo

Lumières, scénographie et conception technique Jennifer Montesantos

Costumes Pétronille Salomé

Regard chorégraphique Sonia Al Khadir

Direction de production Elsa Brès

Production et relations publiques Coline Bec

En cas de pluie, repli Salle des Fête de Poligny

Mi-Scène .

Petites Marnes Domaine Noir Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 11 39 administration@mi-scene.fr

