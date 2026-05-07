Festival Couleurs de Corée Rue Pierre de Coubertin Saint-Brieuc
Festival Couleurs de Corée Rue Pierre de Coubertin Saint-Brieuc samedi 17 octobre 2026.
Saint-Brieuc
Festival Couleurs de Corée
Rue Pierre de Coubertin Palais des Congrès et des Expositions Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 09:30:00
fin : 2026-10-18 18:30:00
Date(s) :
2026-10-17
Le temps d’un week-end, Saint-Brieuc se met aux couleurs de la Corée.
Entre modernité et traditions, le Festival Couleurs de Corée invite petits et grands à plonger dans la richesse de la culture sud-coréenne.
Au programme: concerts et concours de danse K-pop, ateliers d’artisanat, découvertes culinaires, expositions, conférences, animations familiales et rencontres autour de la culture coréenne.
Une after party sur réservation viendra prolonger la fête le samedi soir dans une ambiance conviviale et festive.
Programme détaillé à venir. .
Rue Pierre de Coubertin Palais des Congrès et des Expositions Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 49 38 41 92
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English :
L’événement Festival Couleurs de Corée Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-05-07 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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