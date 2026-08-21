Festival Court-Circuit – FER CAMI, Le Nautilus, Perpignan

Informations pratiques

Festival Court-Circuit – FER CAMI Dimanche 13 septembre, 18h00 Le Nautilus Pyrénées-Orientales

Entrée libre – réservation repas possible

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T18:00:00+02:00 – 2026-09-13T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-13T18:00:00+02:00 – 2026-09-13T19:00:00+02:00

Projection Film FER CAMI (Thibault Marchal | France / 30′)

Fer Camí est un carnet de bord intime et poétique de la 6e édition du festival itinérant Courts Circuit 66. Filmé de l’intérieur, il raconte l’itinérance, les rencontres, les villages, les équipes et les instants fragiles qui composent la vie du festival. Un film sur le chemin, autant que sur celles et ceux qui le parcourent.

Le Nautilus 20 rue jules verne 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie

Projection Film FER CAMI (Thibault Marchal | France / 30′)