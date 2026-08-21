Festival Court-Circuit – FER CAMI, Le Nautilus, Perpignan
dimanche 13 septembre 2026 · Le Nautilus · Perpignan
Informations pratiques
Festival Court-Circuit – FER CAMI Dimanche 13 septembre, 18h00 Le Nautilus Pyrénées-Orientales
Entrée libre – réservation repas possible
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T18:00:00+02:00 – 2026-09-13T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T18:00:00+02:00 – 2026-09-13T19:00:00+02:00
Projection Film FER CAMI (Thibault Marchal | France / 30′)
Fer Camí est un carnet de bord intime et poétique de la 6e édition du festival itinérant Courts Circuit 66. Filmé de l’intérieur, il raconte l’itinérance, les rencontres, les villages, les équipes et les instants fragiles qui composent la vie du festival. Un film sur le chemin, autant que sur celles et ceux qui le parcourent.
Le Nautilus 20 rue jules verne 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie
Projection Film FER CAMI (Thibault Marchal | France / 30′)
À voir aussi à Perpignan (Pyrénées-Orientales)
- 2 BRÉSILIENS À PARIS Place Armand Lanoux Perpignan 12 septembre 2026
- Journée Portes Ouvertes, Théâtre Aux Croisements, Perpignan 12 septembre 2026
- TRAME URBAINE LES VESTIGES DE L’HISTOIRE Perpignan 12 septembre 2026
- SALON BIEN-ÊTRE ET ARTS DIVINATOIRES Parc des Expositions Perpignan 12 septembre 2026
- Salon du Bien-être “Yozenco” au Parc des Expositions à Perpignan Perpignan Perpignan 12 septembre 2026