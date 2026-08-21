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Festival Court-Circuit – FER CAMI, Le Nautilus, Perpignan

dimanche 13 septembre 2026 · Le Nautilus · Perpignan

Festival Court-Circuit – FER CAMI, Le Nautilus, Perpignan

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
Le Nautilus
Adresse
20 rue jules verne 66000 Perpignan
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
Entrée libre - réservation repas possible

Festival Court-Circuit – FER CAMI Dimanche 13 septembre, 18h00 Le Nautilus Pyrénées-Orientales

Entrée libre – réservation repas possible

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T18:00:00+02:00 – 2026-09-13T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T18:00:00+02:00 – 2026-09-13T19:00:00+02:00

Projection Film FER CAMI (Thibault Marchal | France / 30′)
Fer Camí est un carnet de bord intime et poétique de la 6e édition du festival itinérant Courts Circuit 66. Filmé de l’intérieur, il raconte l’itinérance, les rencontres, les villages, les équipes et les instants fragiles qui composent la vie du festival. Un film sur le chemin, autant que sur celles et ceux qui le parcourent.

Le Nautilus 20 rue jules verne 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie
Projection Film FER CAMI (Thibault Marchal | France / 30′)

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