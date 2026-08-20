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Festival Court Circuit : Ré-veillée les mémoires, Le Nautilus, Perpignan

dimanche 13 septembre 2026 · Le Nautilus · Perpignan

Festival Court Circuit : Ré-veillée les mémoires, Le Nautilus, Perpignan

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
Le Nautilus
Adresse
20 rue jules verne 66000 Perpignan
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
Entrée libre

Festival Court Circuit : Ré-veillée les mémoires Dimanche 13 septembre, 16h00 Le Nautilus Pyrénées-Orientales

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T16:00:00+02:00 – 2026-09-13T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T16:00:00+02:00 – 2026-09-13T17:00:00+02:00

Ré-veillée les mémoires est une série de 12 films documentaires participatifs, réalisés par deux cinéastes et les habitant-es des villages du Conflent, dans les Pyrénées- Orientales.

Le Nautilus 20 rue jules verne 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie
Projection : Ré-veillée les mémoires (Documentaires / Mariana Lhubac et Marc)

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