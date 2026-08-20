Festival Court Circuit : Ré-veillée les mémoires, Le Nautilus, Perpignan

Informations pratiques

Festival Court Circuit : Ré-veillée les mémoires Dimanche 13 septembre, 16h00 Le Nautilus Pyrénées-Orientales

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T16:00:00+02:00 – 2026-09-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-13T16:00:00+02:00 – 2026-09-13T17:00:00+02:00

Ré-veillée les mémoires est une série de 12 films documentaires participatifs, réalisés par deux cinéastes et les habitant-es des villages du Conflent, dans les Pyrénées- Orientales.

Le Nautilus 20 rue jules verne 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie

Projection : Ré-veillée les mémoires (Documentaires / Mariana Lhubac et Marc)