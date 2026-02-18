Festival Courts en Champagne MJC Intercommunale Salle Sabine Sani Aÿ-Champagne

Festival Courts en Champagne

MJC Intercommunale Salle Sabine Sani 5 Rue de la Liberté Aÿ-Champagne Marne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 19:30:00

fin : 2026-03-21 22:30:00

Date(s) :

2026-03-20 2026-03-21

Tout public

Le festival courts en champagne revient pour une 13ème édition !

Au programme

– soirée panorama le vendredi 20 mars à 19h30

– soirée compétition officielle le samedi 21 mars à 19h30

– séance de projection pour la famille

Lors de ces deux soirées, vous pourrez visionner des courts métrages de moins de 10 minutes réalisés par de jeunes réalisateurs.

Pour la soirée de compétition officielle, un jury composé de professionnels du cinéma sera présent afin de remettre le prix du jury au court métrage qui aura suscité le plus d’intérêt. .

MJC Intercommunale Salle Sabine Sani 5 Rue de la Liberté Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est contact@mjc-ay.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Courts en Champagne

L’événement Festival Courts en Champagne Aÿ-Champagne a été mis à jour le 2026-02-18 par ADT de la Marne