Festival Courts en Champagne MJC Intercommunale Salle Sabine Sani Aÿ-Champagne

Festival Courts en Champagne
MJC Intercommunale Salle Sabine Sani 5 Rue de la Liberté Aÿ-Champagne Marne
Tarif : 5 EUR
20 mars 2026 19:30:00
21 mars 2026 22:30:00
2026-03-20 2026-03-21
Le festival courts en champagne revient pour une 13ème édition !
Au programme
– soirée panorama le vendredi 20 mars à 19h30
– soirée compétition officielle le samedi 21 mars à 19h30
– séance de projection pour la famille
Lors de ces deux soirées, vous pourrez visionner des courts métrages de moins de 10 minutes réalisés par de jeunes réalisateurs.
Pour la soirée de compétition officielle, un jury composé de professionnels du cinéma sera présent afin de remettre le prix du jury au court métrage qui aura suscité le plus d’intérêt. .
