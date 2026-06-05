Festival CRIP – et je serai à tes côtés Palais de Tokyo Paris

Ici les accessibilités ne corrigent rien : ce sont des pratiques de création, le principe éthique, esthétique et politique à partir duquel le festival prend forme. La traduction y est déployée en tant que geste relationnel, multiplie les accès et fait apparaître les dimensions incarnées de tous gestes et de toutes paroles. L’ensemble de la programmation est interprété en LSF (Langue des Signes Française), audiodécrite, traduite (en français et en anglais) et retransmise en ligne.

Ce festival fait le choix de réunir des pratiques qui déplacent le rapport aux “écritures poétiques” à travers des dispositifs de circulation entre voix, gestes et images en transforment les modes d’adresse, de perception et d’attention.

Le titre de cette programmation est issu de la pièce de Panteha Abareshi FUTILE PERMANENCE, qui ouvre l’exposition collective Cheryl Marie Wade, Reine-Mère des Noueux présentée du 3 avril au 13 septembre au Palais de Tokyo.

Programme détaillé à retrouver sur le site du Palais de Tokyo.

INFORMATIONS PRATIQUES

Evènement accessible sur présentation d’un billet dédié pour le festival

ACCESSIBILITÉS

ARRIVÉE EN AVANCE

Une arrivée en douceur est possible pour prendre connaissance de l’espace 1H avant le début du programme. Les équipes d’accueil seront à votre disposition pour vous faire découvrir les espaces.

Jeudi : 17H

Vendredi : 17H

Samedi : 14H

CONTACT ET MÉDIATION

L’équipe de médiation, reconnaissable à son cordon jaune fluo sera présente tout au long du festival pour vous guider et vous accompagner.

Vous pouvez les contacter, avant et pendant la durée du festival : mediation@palaisdetokyo.com

ACCÉDER À L’ESPACE DU FESTIVAL

L’entrée du Palais de Tokyo est située au 13 avenue du président Wilson.

L’entrée du Palais de Tokyo et l’accueil du festival est situé au niveau 2 du bâtiment.

Toute la programmation du festival se passe au niveau 0.

Un plan des accès au festival et à ses espaces sera disponible sur place et en ligne

ACCESSIBILITÉS SUR PLACE

Audiodescriptions intégrées à chaque lecture.

Sous-titrage disponible pour chaque lecture.

Interprétation en LSF pour les lectures en français.

Voix off en français pour les lectures en anglais. Disponible via des casques prêtés à l’accueil.

Les chiens d’assistance sont autorisés.

Plusieurs types d’assises seront à disposition.

Des fauteuils roulants de prêt sont disponibles à l’entrée du Palais au niveau 2 au comptoir

Information & Adhésion.

Tous les étages sont accessibles par ascenseurs.

Un espace de repos est prévu au niveau 1.

WC PMR et non genrés.

Dans la mesure du possible, venir sans parfum ni produits cosmétiques odorants

RETRANSMISSIONS LIVE

Le festival sera retransmis en live sur la page youtube du Palais de Tokyo.

Les sous-titres, en anglais et français, seront retransmis en live dans la salle 37 du Palais de Tokyo (non accessible )

RECOMMANDATIONS SANITAIRES

Test Covid – veuillez effectuer un autotest chaque jour avant de vous présenter.

Ne venez que si vous ne présentez aucun symptôme.

Le port du masque FFP2 est recommandé en intérieur.

Des masques et du gel hydroalcoolique seront à votre disposition.

Au Palais de Tokyo et en ligne, – et je serai à tes côtés, du 18 au 20 juin est un festival de poésies et de performances consacré à la scène crip contemporaine internationale (France, Canada, Etats-Unis, Suisse, Royaume-Unis). Il réunit une vingtaine d’artistes crip, queer, S/sourd·e, neurodivergent·e et/ou malades chroniques, affirmant la présence d’une communauté artistique en ouvrant un espace de rencontre avec la pluralité de ses formes, de ses voix et de ses incarnations.

Du jeudi 18 juin 2026 au samedi 20 juin 2026 :

dimanche

de 15h00 à 22h30

vendredi

de 18h00 à 23h00

jeudi

de 18h00 à 22h00

payant

Réservation à tarif unique depuis le site du Palais de Tokyo.

Pass 1 jour : 5€

Pass 3 jours : 10€

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-18T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-20T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-18T18:00:00+02:00_2026-06-18T22:00:00+02:00;2026-06-19T18:00:00+02:00_2026-06-19T23:00:00+02:00

Palais de Tokyo 13 Avenue du Président Wilson 75116 Paris

https://palaisdetokyo.com/evenement/festival-crip/?_gl=1%2a77nutr%2a_up%2aMQ..%2a_ga%2aODkzNTI1Mjk2LjE3ODAzMjY3NTg.%2a_ga_123%2aczE3ODAzMjY3NTgkbzEkZzEkdDE3ODAzMjcyNjYkajYwJGwwJGgxMDc4ODkwMzY3%2a_ga_XLXE8XP511%2aczE3ODAzMjY3NTgkbzEkZzEkdDE3ODAzMjcyNjYkajY +33181973588 mediation@palaisdetokyo.com https://www.facebook.com/palaisdetokyo https://www.facebook.com/palaisdetokyo



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