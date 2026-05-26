Festival DA Cane Bifurque Rennes
Festival DA Cane Bifurque Rennes samedi 4 juillet 2026.
Festival DA Cane Bifurque Rennes Samedi 4 juillet, 15h00 Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Cinéma Absolutely Narvelous the End
Cet été, chez Bifurque (anciennement atelier Bonjoure) venez nombreux faire la montée des marches (démarche) du Festival Da Cane ! Il y aura plusieurs cours métrages en diffusion tout au long de l’après midi. Vous pourrez également faire votre propre court métrage en groupe / bande annonce de film, et faire du doublage en direct. Chaque groupe recevera un trophée fabriqué main durant l’évènement.
La soirée s’achèvera avec deux concerts, « Tropacabana » et « Tina Thorner »
Alors ne réfléchissez plus, si vous ne savez pas quoi faire le samedi 4 juillet, venez nous voir gare sud !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-04T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-04T23:59:00.000+02:00
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Bifurque 16 Rue Isaac le Chapelier, 35000 Rennes Sud-Gare Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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