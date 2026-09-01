Festival Dans les pas des Arts Château de Fléac Fléac

Informations pratiques

Fléac

Festival Dans les pas des Arts

Château de Fléac 7-9 rue du Château Fléac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Venez profiter d’un festival d’art dans le château et dans le doyenné, en présence de nombreux artistes. Venez aussi faire une découverte ludique et guidée du village.

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Château de Fléac 7-9 rue du Château Fléac 16730 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 14 14 14 silvio.pianezzola@orange.fr

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English :

Come enjoy an art festival at the castle and the deanery, featuring many artists. You can also take part in a fun, guided tour of the village.

L’événement Festival Dans les pas des Arts Fléac a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême