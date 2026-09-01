Festival Dans les pas des Arts Château de Fléac Fléac
samedi 26 septembre 2026 · Château de Fléac · Fléac
Informations pratiques
Fléac
Festival Dans les pas des Arts
Château de Fléac 7-9 rue du Château Fléac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Venez profiter d’un festival d’art dans le château et dans le doyenné, en présence de nombreux artistes. Venez aussi faire une découverte ludique et guidée du village.
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Château de Fléac 7-9 rue du Château Fléac 16730 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 14 14 14 silvio.pianezzola@orange.fr
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English :
Come enjoy an art festival at the castle and the deanery, featuring many artists. You can also take part in a fun, guided tour of the village.
L’événement Festival Dans les pas des Arts Fléac a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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