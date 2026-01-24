Châteauroux

Festival Darc 2026 Emma et Jungeli

Place Voltaire Châteauroux Indre

Tarif : 32 – 32 – EUR

32

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-13 20:45:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Le festival Darc 2026 vous propose une soirée concert EMMA en première partie et Jungeli !

Après une expérience mémorable au château, Emma a signé avec le label Phonogram, marquant le début d’un nouveau chapitre dans sa carrière musicale. Dans Barbie , elle célèbre la liberté d’être soi, tout en adressant un message percutant aux critiques et aux stéréotypes. Avec un style frais et engageant, Emma est prête à conquérir le coeur de nouveaux auditeurs avec sa musique authentique et son charisme irrésistible.

Jungeli, véritable étoile montante de la scène urbaine, s’impose comme l’un des leaders de la nouvelle génération d’artistes. Avec son titre Petit Génie, aujourd’hui quintuple single de diamant et morceau spotify le plus streamé de l’année 2023 et 2024. À seulement 16 ans, Jungeli prouve qu’il est à l’aise aussi bien sur scène qu’en studio. 32 .

Place Voltaire Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74

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English :

The Darc 2026 festival offers you an evening of concerts with EMMA as opening act and Jungeli!

L’événement Festival Darc 2026 Emma et Jungeli Châteauroux a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Châteauroux Berry Tourisme