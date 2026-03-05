Festival de BD d’Hautvillers chez Pressoria PRESSORIA Aÿ-Champagne

Festival de BD d’Hautvillers chez Pressoria

PRESSORIA 11 Boulevard Pierre Cheval Aÿ-Champagne Marne

Début : 2026-03-30

fin : 2026-04-15

2026-03-30

Tout public

Les bulles de bande dessinée prennent leurs quartiers chez Pressoria ???

Du 30 mars au 15 avril, notre hall d’accueil se métamorphose en espace d’exposition et met à l’honneur une sélection d’illustrations dans le cadre du Festival de BD d’Hautvillers. Des planches originales d’Alexandre Clérisse, invité d’honneur de cette édition, seront à contempler sans modération.

Profitez de votre visite pour plonger dans cet univers graphique unique et peut-être repartir avec une belle dose d’inspiration .

PRESSORIA 11 Boulevard Pierre Cheval Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est contact@pressoria.com

