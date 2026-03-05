Festival de BD d’Hautvillers chez Pressoria PRESSORIA Aÿ-Champagne
Festival de BD d’Hautvillers chez Pressoria PRESSORIA Aÿ-Champagne lundi 30 mars 2026.
Festival de BD d’Hautvillers chez Pressoria
PRESSORIA 11 Boulevard Pierre Cheval Aÿ-Champagne Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-30
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-03-30
Tout public
Les bulles de bande dessinée prennent leurs quartiers chez Pressoria ???
Du 30 mars au 15 avril, notre hall d’accueil se métamorphose en espace d’exposition et met à l’honneur une sélection d’illustrations dans le cadre du Festival de BD d’Hautvillers. Des planches originales d’Alexandre Clérisse, invité d’honneur de cette édition, seront à contempler sans modération.
Profitez de votre visite pour plonger dans cet univers graphique unique et peut-être repartir avec une belle dose d’inspiration .
PRESSORIA 11 Boulevard Pierre Cheval Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est contact@pressoria.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival de BD d’Hautvillers chez Pressoria
L’événement Festival de BD d’Hautvillers chez Pressoria Aÿ-Champagne a été mis à jour le 2026-03-03 par ADT de la Marne