FESTIVAL DE BLUES 19EME EDITION

rue de la caserne Sorède Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Retenez la date !

19ème édition du plus grand festival de blues en Pyrénées Méditerranée et, selon certains, l’un des plus importants rendez-vous de l’été !

Entrée offerte par la municipalité. Grande buvette et grillades.

.

rue de la caserne Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 79 60 66 36

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Save the date!

19th edition of the biggest blues festival in the Mediterranean Pyrenees, and, according to some, one of the most important events of the summer!

Admission provided by the municipality. Large refreshment stand and barbecues.

L’événement FESTIVAL DE BLUES 19EME EDITION Sorède a été mis à jour le 2026-01-23 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE