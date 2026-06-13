Festival de Bugeat Atelier photo Rue de la mairie Bugeat dimanche 2 août 2026.

Bugeat

Festival de Bugeat Atelier photo

Rue de la mairie Centre Culturel Jean-Marie Borzeix Bugeat Corrèze

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 15:00:00

fin : 2026-08-02 17:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Dans le cadre du festival Sport et Culture ‘l’association les Amis du Pays de Bugeat organise un atelier atelier photo au cœur du vide grenier de Bugeat avec le photographe pro JP Mabille.

Vous repartirez avec le tirage de votre photo préférée sur format 15×21

Tarifs ados 5€, adultes 10€ famille 1 adulte payant 1 ado gratuit. .

Rue de la mairie Centre Culturel Jean-Marie Borzeix Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 72 31 78 contact@lesamisdebugeat.fr

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English : Festival de Bugeat Atelier photo

L’événement Festival de Bugeat Atelier photo Bugeat a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Terres de Corrèze