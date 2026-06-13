Festival de Bugeat Chant et piano, le Petit Chœur qui bat Bugeat lundi 3 août 2026.

Bugeat

Festival de Bugeat Chant et piano, le Petit Chœur qui bat

Eglise Saint Pardoux Bugeat Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 20:00:00

fin : 2026-08-03 21:15:00

Date(s) :

2026-08-03

En 1ère partie le Stabat Mater de Pergolèse interprété par Géraldine Casey et Christine Renard, accompagnées au piano de Léopold Sers.

2nd partie Le Petit Cœur Qui Bat avec un répertoire a cappella voyage à travers les siècles, du chant sacré au profane, du XVe au XXIe siècle, avec des œuvres contemporaines et même une création originale du compositeur finlandais Juhani Komulainen.

Mais surtout, ce qui frappe, c’est la joie et l’émotion qu’ils partagent avec le public. .

Eglise Saint Pardoux Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 90 48 82 contact@lesamisdebugeat.fr

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English : Festival de Bugeat Chant et piano, le Petit Chœur qui bat

L’événement Festival de Bugeat Chant et piano, le Petit Chœur qui bat Bugeat a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Terres de Corrèze