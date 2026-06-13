Festival de Bugeat Concert piano et violoncelle Bugeat
Festival de Bugeat Concert piano et violoncelle Bugeat dimanche 2 août 2026.
Bugeat
Festival de Bugeat Concert piano et violoncelle
Eglise Saint Pardoux Bugeat Corrèze
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 18:30:00
fin : 2026-08-02 19:30:00
Date(s) :
2026-08-02
Dans le cadre du Festival SPOC, l’association Les Amis du Pays de Bugeat propose un récital de Léopold Sers et Christophe Jeannin, duo de piano et violoncelle.
Réservation conseillée. .
Eglise Saint Pardoux Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 90 48 82 contact@lesamisdebugeat.fr
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English : Festival de Bugeat Concert piano et violoncelle
L’événement Festival de Bugeat Concert piano et violoncelle Bugeat a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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