Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Festival de Bugeat Concert piano et violoncelle Bugeat

Festival de Bugeat Concert piano et violoncelle Bugeat

Festival de Bugeat Concert piano et violoncelle Bugeat dimanche 2 août 2026.

Adresse : Eglise Saint Pardoux

Ville : 19170 Bugeat

Département : Corrèze

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 0 0

Bugeat

Festival de Bugeat Concert piano et violoncelle

Eglise Saint Pardoux Bugeat Corrèze

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 18:30:00
fin : 2026-08-02 19:30:00

Date(s) :
2026-08-02

Dans le cadre du Festival SPOC, l’association Les Amis du Pays de Bugeat propose un récital de Léopold Sers et Christophe Jeannin, duo de piano et violoncelle.
Réservation conseillée.   .

Eglise Saint Pardoux Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 90 48 82  contact@lesamisdebugeat.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival de Bugeat Concert piano et violoncelle

L’événement Festival de Bugeat Concert piano et violoncelle Bugeat a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

À voir aussi à Bugeat (Corrèze)