Bugeat

Festival de Bugeat Concert piano et violoncelle

Eglise Saint Pardoux Bugeat Corrèze

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 18:30:00

fin : 2026-08-02 19:30:00

Date(s) :

2026-08-02

Dans le cadre du Festival SPOC, l’association Les Amis du Pays de Bugeat propose un récital de Léopold Sers et Christophe Jeannin, duo de piano et violoncelle.

Réservation conseillée. .

Eglise Saint Pardoux Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 90 48 82 contact@lesamisdebugeat.fr

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English : Festival de Bugeat Concert piano et violoncelle

L’événement Festival de Bugeat Concert piano et violoncelle Bugeat a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Terres de Corrèze