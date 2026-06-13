Festival de Bugeat Spectacle dansé Hip Hop or not Place du champ de foire Bugeat lundi 3 août 2026.

Bugeat

Festival de Bugeat Spectacle dansé Hip Hop or not

Place du champ de foire Foyer Rural Bugeat Corrèze

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 17:30:00

fin : 2026-08-03 18:30:00

Date(s) :

2026-08-03

Etre ou ne pas être hip-hop, telle est la question ! Si cela n’évoque pour vous que l’image de jeunes en jogging qui tournent sur la tête, une séance de rattrapage s’impose !

Ingrid Chasseur, conférencière un peu pimbêche aux faux airs de bourgeoise à lunettes, s’appuie sur la présence fortuite de 2 danseurs pour dévoiler l’origine et l’évolution de cette culture la musique, le graff et surtout la danse.

Rapidement, c’est la question des apparences qui se pose le hip-hop, est-ce un look, une attitude, une philosophie ?

Cette (vraie-fausse) conférence drôle et ludique tord le cou aux idées reçues et finit par basculer dans un univers sensible et poétique, illustrant les nuances et la complexité de ce mouvement.

…Et finalement, tout ça… est-ce hip hop or not ? .

Place du champ de foire Foyer Rural Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 90 48 82 contact@lesamisdebugeat.fr

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English : Festival de Bugeat Spectacle dansé Hip Hop or not

L’événement Festival de Bugeat Spectacle dansé Hip Hop or not Bugeat a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Terres de Corrèze