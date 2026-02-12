FESTIVAL DE CARCASSONNE BIGFLO & OLI Carcassonne

FESTIVAL DE CARCASSONNE BIGFLO & OLI

Bigflo & Oli font leur grand retour au Festival de Carcassonne ! Le célèbre duo toulousain, qui enchaîne les scènes complètes, reviendra faire vibrer le Théâtre Jean-Deschamps le 17 juillet !

Avec plus d’un milliard de vues sur YouTube, plus d’un milliard de streams, plus d’un million d’albums vendus, trois Victoires de la Musique et 11 NRJ Music Awards, leur succès est indéniable. Pour le 13 mars 2026 (et déjà disponible en précommande), Bigflo & Oli annoncent Karma, leur 5e album, symbole d’un retour aux sources après plus de 10 ans de carrière, marqués par les succès et un travail acharné. Ce nouveau projet, centré sur un rap pur et sincère, fait écho aux freestyles percutants dévoilés tout au long de l’année 2025.

Place Saint-Nazaire Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

Bigflo & Oli return to the Carcassonne Festival! The famous duo from Toulouse, who have sold out stage after stage, will be back to rock the Théâtre Jean-Deschamps on July 17!

With over a billion views on YouTube, over a billion streams, over a million albums sold, three Victoires de la Musique and 11 NRJ Music Awards, their success is undeniable. Set for release on March 13, 2026 (and already available for pre-order), Bigflo & Oli announce Karma, their 5th album, symbolizing a return to their roots after more than 10 years of a career marked by success and hard work. This new project, centered on pure, sincere rap, echoes the hard-hitting freestyles unveiled throughout 2025.

