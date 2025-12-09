FESTIVAL DE CARCASSONNE CARMINA BURANA Carcassonne

FESTIVAL DE CARCASSONNE CARMINA BURANA

Place Saint-Nazaire Carcassonne Aude

Tarif : 74 – 74 – 74 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 21:30:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Œuvre monumentale et vibrante, Carmina Burana prendra vie avec l’Orchestre national du Capitole de Toulouse, sous la direction de Diego Ceretta, et le Chœur de l’Opéra national du Capitole porté par Gabriel Bourgoin, chef de chœur. Les célèbres chœurs d’Orff résonneront ainsi avec toute leur puissance dans le cadre majestueux du Théâtre Jean-Deschamps.

Carmina Burana ce titre aussi célèbre que mystérieux désigne d’abord les Poèmes de Beuern , un manuscrit du XIIIe siècle retrouvé en 1803 dans une abbaye bavaroise, mêlant chants religieux et profanes, en latin médiéval, moyen-haut allemand et franco-provençal… En 1937, Carl Orff, fasciné par le Moyen Âge, met en musique vingt-quatre de ces textes, avec une puissance d’évocation qui a conféré à cette monumentale cantate un succès planétaire. Créé en des temps obscurs, ce chef d’œuvre est une célébration électrisante de la fugacité de l’existence, des forces de la nature et des plaisirs de la chair mais aussi l’une des plus spectaculaires partitions chorales qui soit, où l’Orchestre national du Capitole et le Choeur de l’Opéra national du Capitole, sous la direction de Diego Ceretta, donneront toute la mesure de leur talent.

Dorian Astor, Dramaturge de l’Opéra national du Capitole

.

Place Saint-Nazaire Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

English :

a monumental and vibrant work, Carmina Burana will come to life with the Orchestre national du Capitole de Toulouse, conducted by Diego Ceretta, and the Ch?ur de l?Opéra national du Capitole, led by Gabriel Bourgoin, conductor. Orff?s famous choruses will resound with all their power in the majestic setting of the Théâtre Jean-Deschamps.

Carmina Burana: this title, as famous as it is mysterious, originally referred to the Beuern Poems , a 13th-century manuscript found in a Bavarian abbey in 1803, combining religious and secular songs in medieval Latin, Middle High German and Franco-Provençal… In 1937, Carl Orff, fascinated by the Middle Ages, set twenty-four of these texts to music, with an evocative power that made this monumental cantata a worldwide success. Created in obscure times, this masterpiece is an electrifying celebration of the transience of existence, the forces of nature and the pleasures of the flesh? but also one of the most spectacular choral scores ever, in which the Orchestre national du Capitole and the Choeur de l?Opéra national du Capitole, conducted by Diego Ceretta, give their all.

Dorian Astor, Dramaturge de l?Opéra national du Capitole

L’événement FESTIVAL DE CARCASSONNE CARMINA BURANA Carcassonne a été mis à jour le 2025-12-09 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Carcassonne