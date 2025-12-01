FESTIVAL DE CARCASSONNE FEU! CHATTERTON Carcassonne

FESTIVAL DE CARCASSONNE FEU! CHATTERTON

Place Saint-Nazaire Carcassonne Aude

Tarif : 59 – 59 – 59 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 21:30:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Maître des mots et des atmosphères envoûtantes, le groupe Feu! Chatterton investira le Théâtre Jean-Deschamps le 15 juillet de leur poésie électrique, leurs envolées rock et leur intensité magnétique !

Feu! Chatterton est de retour, plus incandescent que jamais ! Trois ans après la sortie de leur album iconique Palais d’argile, couronné d’un disque de platine, de multiples nominations aux Victoires de la musique, et d’une tournée triomphale, les Feu! Chatterton rallument la flamme. Ils retrouvent la scène, ce lieu électrique qu’ils envoûtent comme personne, avec cette élégance fiévreuse et cette intensité rare qui font d’eux un groupe à part, viscéralement connecté à son public. Avec Labyrinthe, leur nouvel album, le groupe signe un retour magistral un disque salué par la critique et déjà plébiscité par le public.

.

Place Saint-Nazaire Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

English :

A master of words and spellbinding atmospheres, Feu! Chatterton will take over the Théâtre Jean-Deschamps on July 15 with their electric poetry, their rock soaring and their magnetic intensity!

Feu! Chatterton are back, more incandescent than ever! Three years after the release of their iconic album Palais d?argile, crowned with a platinum disc, multiple Victoires de la musique nominations and a triumphant tour, Feu! Chatterton rekindle the flame. They return to the stage, that electric place they enchant like no one else, with the feverish elegance and rare intensity that set them apart, viscerally connected to their audience. Their new album, Labyrinthe, marks a masterly comeback: a critically acclaimed record that has already won rave reviews from the public.

L’événement FESTIVAL DE CARCASSONNE FEU! CHATTERTON Carcassonne a été mis à jour le 2025-12-01 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Carcassonne