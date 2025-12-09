FESTIVAL DE CARCASSONNE HÉLÉNA Carcassonne

FESTIVAL DE CARCASSONNE HÉLÉNA

Place Saint-Nazaire Carcassonne Aude

Tarif : 59 – 59 – 59 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 21:30:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Après avoir conquis le public de la Star Academy, Héléna poursuit son ascension fulgurante et s’impose désormais comme l’une des nouvelles voix incontournables de la scène française. Avec sa voix lumineuse, son élégance naturelle et des titres déjà plébiscités par le public, elle promet une soirée douce, moderne et vibrante au Festival de Carcassonne 2026.

Après l’annonce évènement de ses premières dates de concert en solo, pour la plupart sold-out en quelques minutes seulement et une première tournée en Zénith & Arena, Héléna poursuit sur sa lancée et prolonge le plaisir en festivals dès le printemps 2026. Son premier album “Hele” est à son image aussi touchant qu’authentique. Déjà certifié platine, “Hele” est un plongeon tête baissée dans les doutes et les joies qui habitent une fille de 22 ans, entre la célébrité soudaine, la musique, les peines de cœur et d’amitié…. “Hélé 2”, réédition parue le 10 octobre 2025, tire le fil et confirme les talents de composition et la sincérité des textes d’Héléna. Avec sa voix douce et puissante, son énergie solaire et sa personnalité attachante, la révélation musicale Héléna que ses compatriotes Belges (et pas que) surnomment la “Reine de Belgique” vous invite aujourd’hui à plonger dans son univers musical, teinté de pop électrique et acoustique, où chaque note résonne avec émotion.

Place Saint-Nazaire Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

English :

After winning over the Star Academy public, Héléna continues her meteoric rise and is now establishing herself as one of the leading new voices on the French scene. With her luminous voice, natural elegance and crowd-pleasing songs, she promises a sweet, modern and vibrant evening at the Carcassonne 2026 Festival.

After the eventful announcement of her first solo concert dates, most of which sold out in just a few minutes, and a first Zenith & Arena tour, Héléna continues her momentum and extends the pleasure to festivals from spring 2026. Her first album, ?Hele?, is just like her: as touching as it is authentic. Already certified platinum, ?Hele? is a headlong plunge into the doubts and joys of a 22-year-old girl, between sudden fame, music, heartbreak and friendship…. hélé 2, reissued on October 10, 2025, continues the story, confirming Héléna’s songwriting talents and the sincerity of her lyrics. With her soft, powerful voice, her solar energy and her endearing personality, the musical revelation Héléna, nicknamed the ?Queen of Belgium? by her fellow Belgians (and not only), invites you today to plunge into her musical universe, tinged with electric and acoustic pop, where every note resonates with emotion.

