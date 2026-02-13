FESTIVAL DE CARCASSONNE THIERRY LHERMITTE DANS LA RENCONTRE

Carcassonne Aude

Comédien majeur du paysage artistique français, Thierry Lhermitte sera sur la scène du Château Comtal, portée par son élégance de jeu et son sens du rythme, pour La Rencontre une œuvre qui promet un moment de théâtre intelligent, sensible et profondément humain.

On croise plein de gens, mais les rencontre-t-on vraiment ? Qu’est-ce qu’une vraie rencontre ? D’où vient son pouvoir de changer notre vie, de nous révéler à nous-mêmes ? Comment se rendre disponible à cette aventure dans un monde d’algorithmes et de bulles d’entre-soi ? Dans un seul en scène écrit par Charles Pépin, et adapté de son best-seller La rencontre, un philosophe, Thierry Lhermitte revient sur les rencontres qui ont marqué sa vie de ses potes du Splendid à elle… de son cheval ! et nous pose une question vertigineuse en ne prenant pas le risque de la rencontre, se pourrait-il que nous passions à côté de nous-mêmes ?

English :

Thierry Lhermitte, one of France’s leading actors, will be on stage at the Château Comtal, with his elegant acting and sense of rhythm, for La Rencontre , a work that promises a moment of intelligent, sensitive and deeply human theater.

We meet lots of people, but do we really meet them? What is a real encounter? Where does its power to change our lives and reveal ourselves come from? How do we make ourselves available for this adventure in a world of algorithms and bubbles of self-interest? In a one-man show written by Charles Pépin, and adapted from his bestseller La rencontre, un philosophe, Thierry Lhermitte looks back on the encounters that have marked his life from his pals at Le Splendid to her, to his horse and asks a dizzying question: by not taking the risk of encounter, could we be missing out on ourselves?

