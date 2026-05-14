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Festival de chant choral Chants libres Place de l’Église Carnac

Festival de chant choral Chants libres Place de l’Église Carnac samedi 27 juin 2026.

Lieu : Place de l'Église

Adresse : Eglise Saint-Cornély

Ville : 56340 Carnac

Département : Morbihan

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Carnac

Festival de chant choral Chants libres

Place de l’Église Eglise Saint-Cornély Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:30:00
fin : 2026-06-27 21:45:00

Date(s) :
2026-06-27

En 2026, Chants libres se déploie à nouveau dans 6 régions de France pour faire découvrir, et aimer, le chant choral. Des moments de musique et de fête, pensés pour être partagés avec le plus grand nombre. Rendez-vous du 26 au 28 juin 2026. Plus d’informations sur le programme et la billetterie gratuite sur www.chantslibres.fr   .

Place de l’Église Eglise Saint-Cornély Carnac 56340 Morbihan Bretagne  

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English :

L’événement Festival de chant choral Chants libres Carnac a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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