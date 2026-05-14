Festival de chant choral Chants libres Place de l’Église Carnac
Festival de chant choral Chants libres Place de l’Église Carnac samedi 27 juin 2026.
Carnac
Festival de chant choral Chants libres
Place de l’Église Eglise Saint-Cornély Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:30:00
fin : 2026-06-27 21:45:00
Date(s) :
2026-06-27
En 2026, Chants libres se déploie à nouveau dans 6 régions de France pour faire découvrir, et aimer, le chant choral. Des moments de musique et de fête, pensés pour être partagés avec le plus grand nombre. Rendez-vous du 26 au 28 juin 2026. Plus d’informations sur le programme et la billetterie gratuite sur www.chantslibres.fr .
Place de l’Église Eglise Saint-Cornély Carnac 56340 Morbihan Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Festival de chant choral Chants libres Carnac a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
À voir aussi à Carnac (Morbihan)
- Les Croc’Archi l’hôtel de ville et le centre culturel Terraqué Place de la Chapelle Carnac 19 mai 2026
- Conférence Préhistoire Auditorium Terraqué Carnac 20 mai 2026
- Jouez et explorez Musée de Préhistoire Carnac 23 mai 2026
- Fête du jeu Terraqué Carnac 23 mai 2026
- À vous de jouer : mystère au musée…, Musée de Préhistoire de Carnac, Carnac 23 mai 2026